«Зенит» поздравил Дзюбу с достижением бомбардирского рекорда РПЛ

Пресс-служба «Зенита» поздравила форварда «Акрона» Артема Дзюбу с достижением звания лучшего бомбардира РПЛ.

9 марта 36-летний нападающий отметился голом на 9-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, позволил ему превзойти рекорд Александра Кержакова (233 гола) и стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

«Наибольшее число своих голов Дзюба оформил в футболке «Зенита»: на счету нападающего 249 официальных матчей и 108 забитых мячей в составе петербургской команды. Футбольный клуб «Зенит» высоко ценит вклад Артема Дзюба в победы сине-бело-голубых и поздравляет нападающего с выдающимся достижением», — гласит сообщение в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года по 2022 год.