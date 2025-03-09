Эменике поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал бомбардирский рекорд форварда «Акрона» Артем Дзюбы в РПЛ.

9 марта 36-летний форвард забил 234-й гол за свою карьеру, отличившись в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Артем — прекрасный игрок, прирожденный бомбардир. Поздравляю его с таким достижением, горжусь, что мы когда-то играли вместе. Он заслужил этот рекорд», — цитирует Эменике ТАСС.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя прежнего обладателя рекорда Александра Кержакова, забившего 233 гола.