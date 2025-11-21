Нападающий «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов выбыл из-за повреждения крестообразной связки колена. Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, футболист получил серьезную травму на тренировке.

После медицинского обследования у 17-летнего игрока диагностировали повреждение передней крестообразной связки. О сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.

12 августа Шилов впервые вышел в основном составе «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Рубином» (4:0). Всего на его счету 8 матчей и 2 гола за основную команду из Санкт-Петербурга.

Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025».