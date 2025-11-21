Футбол
Сегодня, 11:22

Нападающий «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки

Анастасия Пилипенко
Вадим Шилов.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов выбыл из-за повреждения крестообразной связки колена. Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, футболист получил серьезную травму на тренировке.

После медицинского обследования у 17-летнего игрока диагностировали повреждение передней крестообразной связки. О сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.

12 августа Шилов впервые вышел в основном составе «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Рубином» (4:0). Всего на его счету 8 матчей и 2 гола за основную команду из Санкт-Петербурга.

Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025».

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»
Вадим Шилов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Корнелий Ш

    Веселуха, ага

    21.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Сергей Богданович к травме Шилова отношения не имеет. Это я авторитетно заявляю. Виноваты его 18 помощников.

    21.11.2025

  • Adminni

    ну вот и все.... кресты если не поставят точку в карьере, но прежний потенциал могут не вернуть, как и психологию с уверенностью борьбы на поле. После крестов очень тяжело хотя бы набрать форму в который был до нее.... сочувствие и удачи в дальнейшем. Кресты для футбола это если не приговор, то как минимум потеря огромных денег ЗП футболиста за простой, лечение и т.п.. Вопрос - когда уже за кресты будут отвечать тренера по физподготовке, медперсонал? Одно дело когда он сам влетел или ему дали с дури по ногам, а другое если это произошло от физических нагрузок и на пустом месте (делал пробежку и на тебе) или когда недолечил какую-то предедущую травму и тебе дали запредельные нагрузки.... в общем пора бы уже делать внутреннее разбирательства

    21.11.2025

  • Корнелий Ш

    Хреново, после крестов никто не знает полностью ли восстановится или резкость потеряет или еще чего.

    21.11.2025

  • инок

    Только начал играть - и на тебе, такая травма. Здоровья Вадиму.)

    21.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Здоровья талантливому мастеру. Скорейшего возвращения в строй тут не надо, главное - полное восстановление. З.Ы. Корнелию держаццо!

    21.11.2025

  • СЕРХИО76

    Можете пояснить? Если бы он был основным, ему не нужно было бы тренироваться?Даже в советские времена Лобановский,Бесков,Садырин и Морозов дозировали нагрузки молодым. Михайличенко только после 22-х стал к основе подпускаться.Саленко понемногу в Зените подтягивали,только после 20-и Лобановский стал ставить в основу. На память приходит только Харин, Акинфеев. Но они вратари.

    21.11.2025

  • Ю.Ю.

    Вашу мысль хрен догонишь. Наверное потому, что догонять нечего.

    21.11.2025

  • СЕРХИО76

    Шилов не нападающий. Правый полузащитник! А так парню здоровья!

    21.11.2025

  • Дикий Мяв

    Врун36?

    21.11.2025

  • Врн36

    полное. он не умееработать с молдежью. ему только готвых подавай и желательно из бразилии игроков

    21.11.2025

  • Питерский пёс

    Здоровья парню

    21.11.2025

  • bishevcky

    Ну как же не хрюкнуть в пустоту.

    21.11.2025

  • Ю.Ю.

    Valery Petrukhin ----------------- Поясни, Семак к травме Шилова, какое имеет отношение?

    21.11.2025

  • инок

    А столько было надежд на Вадима Шилова. Скорейшего восстановления от травмы.))

    21.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Здоровья

    21.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Спасибо бразилофилу Серене, который угробил очередную звездочку! Кресты в 17 лет - это приговор!!! Очень жаль, что из-за скупающего все пожирателя народных денег, потеряли действительно надежду нашего футбола! Но халявные бабки уже давно сгубили ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!!

    21.11.2025

  • КАЗАК-ДС

    сглазили

    21.11.2025

  • bandradio

    Рано стали пиарить, сглазили((

    21.11.2025

  • Ю.Ю.

    А Семак к этой травме, каким боком?

    21.11.2025

  • bvp

    Не задалась карьера.

    21.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Спасибо Семаку за передержку таланта! Зато облизанные бразилы с крестами в мягком месте! Очередной выброшенный в мусорку бразилофилом талант! Кресты - в 17 лет, это конец!

    21.11.2025

    • Полузащитник «Сочи» Васильев о казино на Красной поляне: «Может быть, загляну просто посмотреть антураж»

    Воспитанник «Зенита» Васильев о работе с Аршавиным: «Он даже принимал участие в тренировочном процессе. Был в порядке»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

