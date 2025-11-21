Полузащитник «Сочи» Васильев о казино на Красной поляне: «Может быть, загляну просто посмотреть антураж»

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» рассказал, чем занимается в свободное время.

— Какая самая дорогая покупка?

— Квартира. Это намного лучше, чем одежда. Лучше деньги вложить в недвижимость или в акции, чем покупать одежду или чтобы они просто лежали на счету.

— У тебя есть девушка?

— Да, мы давно с ней знакомы. Мне легче с ней. Это помогает — ты становишься более благоразумным.

— Чем ты сейчас занимаешься в свободное время?

— Гуляю по новому городу, изучаю Сочи. Там очень красивая природа. Может быть, поеду в Красную поляну отдохнуть.

— Там есть казино.

— Пока не планирую туда заходить. Может быть, загляну просто посмотреть антураж, но только если буду проходить мимо.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за «Сочи» 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.