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Футболист «Зенита» Мостовой отреагировал на костюм Дзюбы в образе Дэдпула

14:04
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Чемпион России в составе «Зенита» Андрей Мостовой рассказал про матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (6:1) и празднование чемпионства.

— Сильного волнения не было. Все понимали, что важно выиграть дома, так как два предыдущих чемпионства были на выезде, — цитирует Мостового GQ. — Поэтому все в «Зените» думали об этом. Но никто не переживал. Была внутренняя уверенность, что все будет хорошо — так и получилось.

— Почему «Зенит» буквально вынес этот «Локомотив»? Как ты думаешь, в чем секрет разгрома?

— Бывают такие матчи. «Локомотив» был в хорошей форме, но все цепочки сошлись так, что получился разгром. У нас залетело все, а у них особо даже и моментов никаких не было. Только в начале в перекладину попали.

— Кто праздновал это чемпионство активнее всех в раздевалке?

— Анатолий Тимощук бегал и всех поливал шампанским. Но я бы отметил себя как самого активного — для большинства ребят это уже третий подряд трофей чемпионата, а я через это прохожу впервые. Поэтому и эмоций больше всего.

— А что думаешь по поводу Дзюбы, вышедшего на вручение в костюме Дэдпула? Насколько я понимаю, так еще никто не делал, и случай был уникальным даже для европейского футбола.

— Надо знать Артема — он любит выделиться. Сейчас вот с Дэдпулом получилось. Ничего против такого празднования не имею — вышло прикольно и необычно. Как раз в стиле Дзюбы.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/andrej-mostovoj-v-chempionskoj-razdevalke-ya-byl-samym-aktivnym

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры