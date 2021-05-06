«Спартак» предложит Жиго новый контракт

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Спартак» предложит Самуэлю Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты.

Действующее соглашение 27-летнего французского футболиста с красно-белыми истекает в конце июня 2022 года.

В текущем сезоне Жиго провел 25 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 11 миллионов евро. Игрок выступает за московский клуб с лета 2018-го.