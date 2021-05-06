Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» предложит Жиго новый контракт

14:25
Самуэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самуэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Спартак» предложит Самуэлю Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты.

Действующее соглашение 27-летнего французского футболиста с красно-белыми истекает в конце июня 2022 года.

В текущем сезоне Жиго провел 25 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 11 миллионов евро. Игрок выступает за московский клуб с лета 2018-го.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
Ольгу Бузову перевели в реанимацию
Пациентка находится в коме после лечения в московской клинике
Песков ответил на вопрос о работе Петрова и Боширова на Кремль

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд