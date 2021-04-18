Футболист «Урала» Рыков — журналисту: «Были моменты. Наверное, плохо смотрите игру»
Защитник «Урала» Владимир Рыков во флеш-интервью после первого тайма матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» поспорил с журналистом.
— Равная игра. Просто один подбор проиграли, а Йевтич ударил и хорошо попал. Надо моменты свои использовать.
— Вот как раз с моментами у «Урала» не очень...
— Почему? Нормально играли. Были подходы, моменты и прострелы. Наверное, плохо смотрите, — заявил Рыков в эфире «Матч Премьер».
После первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» (5:1) 25-летний футболист «Урала» Игорь Калинин также во время флеш-интервью на повышенных тонах общался с корреспондентом. Калинину не понравилось, что журналист смеялся, когда задавал ему вопросы. После игры футболист заявил, что если бы они были во дворе, то ударил бы комментатора по лицу.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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