Защитник «Урала» Владимир Рыков во флеш-интервью после первого тайма матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» поспорил с журналистом.

— Равная игра. Просто один подбор проиграли, а Йевтич ударил и хорошо попал. Надо моменты свои использовать.

— Вот как раз с моментами у «Урала» не очень...

— Почему? Нормально играли. Были подходы, моменты и прострелы. Наверное, плохо смотрите, — заявил Рыков в эфире «Матч Премьер».

После первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» (5:1) 25-летний футболист «Урала» Игорь Калинин также во время флеш-интервью на повышенных тонах общался с корреспондентом. Калинину не понравилось, что журналист смеялся, когда задавал ему вопросы. После игры футболист заявил, что если бы они были во дворе, то ударил бы комментатора по лицу.