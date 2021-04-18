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«Урал» — «Рубин»: Дюпин отбил пенальти

13:43
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин отразил пенальти в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». Он справился с уларом Андрея Панюкова на 83- минуте.

Урал — Рубин

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