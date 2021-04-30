Футболист «Ростова» Норманн намекнул на расставание с русской моделью: «Я свободен»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн намекнул на расставание с русской моделью Виолеттой Грачевой.

«Мое семейное положение? Свободен», — написал в сторис своего Instagram 24-летний норвежец.

Сторис Матиаса Норманна. Фото Instagram

Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

В сезоне-2020/21 Норманн провел 17 матчей за «Ростов», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.