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Зотов — о матче с «Динамо»: «Рубин» готовится к победе»

15:30
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Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Вся команда готовится только к победе. Предыдущий матч сыграли неважно и уступили дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная встреча, поэтому все настроены по-боевому. «Динамо» — молодая команда, они очень быстрые, дерзкие. Будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки. Конечно, будет сложный матч», — цитирует Зотова пресс-служба «Рубина».

Матч «Рубин» — «Динамо» состоится завтра, 1 мая. Начало — в 14.00 (мск). Казанский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице. Московская команда располагается на 7-й строчке.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/

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