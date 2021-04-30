Жамалетдинов рассказал, каково ему будет играть против бывшего клуба

Бывший игрок ЦСКА, форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал, чего ждет от матча с «армейцами».

«В первую очередь, еду за победой, потому что она нам необходима. Постараемся добыть три очка. Конечно, игра принципиальная для меня, все-таки ЦСКА — бывший клуб. Будет приятно увидеть бывших партнеров и товарищей по команде. Но никому ничего доказывать не собираюсь, хочу показать хорошую игру и помочь «Уфе» добиться результата», — цитирует игрока официальный сайт уфимцев.

Матч 28-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа» состоится завтра, 1 мая, на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 (мск).