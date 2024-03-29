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Сегодня, 12:45

Футболист «Ростова» Комаров высказался о сменивших спортивное гражданство россиянах

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» обсудил смену спортивного гражданства.

— То, что сборная отовсюду отстранена, не убивает мотивацию у молодых игроков?

— Я считаю, что сборная — это все равно очень приятно и почетно. Всех подряд туда не берут.

— Понимаешь людей, которые сейчас меняют гражданство? Армения, Грузия...

— Нейтрально к этому отношусь. Не хотел бы никого осуждать, это их дело.

— А сам бы так смог?

— Думаю, нет. Зачем мне это? Я здесь родился и вырос.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Комаров является воспитанником академии «Ростова». Свой дебютный матч за желто-синих он провел 19 июня 2020 года, выйдя на замену в игре 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

Всего за ростовский клуб полузащитник отыграл 30 встреч, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезон-2028/29.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комарова в 400 тысяч евро.

РПЛ
ФК Ростов
Иван Комаров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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