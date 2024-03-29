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Сегодня, 13:00

Футболист «Ростова» Комаров рассказал, что восхищается Захаряном

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» поделился мнением об Арсене Захаряне.

— Восхищаешься примером Захаряна?

— Конечно. Думаю, это очень непросто — так уехать. Поздравляю его с дебютным голом. Это круто — он не побоялся, поехал туда, попробовал на таком уровне, поиграл в Лиге чемпионов. Это того стоит.

— А то, что он так долго не мог забить — как к этому относиться?

— Думаю, что это нормально. Осваивался первое время, у него к тому же был языковой барьер. Надеюсь, что после дебютного гола у него все пойдет проще.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Сумма трансфера 20-летнего полузащитника из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро.

За испанский клуб хавбек отыграл 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2028/29.

Арсен Захарян
РПЛ
ФК Реал Сосьедад
ФК Ростов
Иван Комаров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

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 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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