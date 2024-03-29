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Сегодня, 12:34

Агент Букари заявил, что контактов с клубами из России у них нет

Виктория Кравченко
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Агент Джордж полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари поделился мнением о будущем своего клиента. Зимой сообщалось, что ганский футболист может перейти в «Краснодар».

«Сейчас никаких контактов с клубами из России нет. Летом мы будем смотреть, какие появятся варианты», — цитирует агента «РБ Спорт».

Букари играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за белградский клуб 22 матча, забил 7 мячей и стал автором 6 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bukari-sejchas-kontaktov-s-klubami-iz-rossii-u-nas-net/
ФК Црвена Звезда
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1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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