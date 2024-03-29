Агент Букари заявил, что контактов с клубами из России у них нет

Агент Джордж полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари поделился мнением о будущем своего клиента. Зимой сообщалось, что ганский футболист может перейти в «Краснодар».

«Сейчас никаких контактов с клубами из России нет. Летом мы будем смотреть, какие появятся варианты», — цитирует агента «РБ Спорт».

Букари играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за белградский клуб 22 матча, забил 7 мячей и стал автором 6 голевых передач.