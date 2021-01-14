Футболист «Локомотива» Игнатьев опасается вакцинироваться от коронавируса

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил «СЭ», что он с опаской относится к прививке от ковида.

— Пока с опаской смотрю на прививку от коронавируса, — признался «СЭ» Игнатьев. — Не хочется быть в числе первых. Вдруг потом выяснится, что есть побочные эффекты и так далее. Ждем, какая будет информация, пока никого не заставляют. Если все будут делать, придется сделать.

(Севастиан Терлецкий)