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Футболист «Локомотива» Игнатьев опасается вакцинироваться от коронавируса

08:40
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил «СЭ», что он с опаской относится к прививке от ковида.

— Пока с опаской смотрю на прививку от коронавируса, — признался «СЭ» Игнатьев. — Не хочется быть в числе первых. Вдруг потом выяснится, что есть побочные эффекты и так далее. Ждем, какая будет информация, пока никого не заставляют. Если все будут делать, придется сделать.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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