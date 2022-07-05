«Типа как Дзюба?» Футболист Чалов в сериале пошутил про способного творить чудеса идиота

Футболист Чалов в сериале пошутил про Дзюбу и способного творить чудеса идиота

Футболист ЦСКА Федор Чалов дебютировал в кино, снявшись в сериале «Детективное агентство Мухича», который был снятии для канала ТНТ.

Чалов играет самого себя. В одном из эпизодов сериала футболист обращается к детективу Мухичу с просьбой отыскать пропавший со стадиона ЦСКА Кубок УЕФА.

В одном из моментов одна из героинь сериала говорит Чалову, который общается с главным героем сериала: «Не обращайте внимание, Федор. Он, знаете, у нас — идиот. Но в нужный момент творит чудеса».

«Типа как Дзюба?» — с улыбкой спрашивает Чалов.

«Извините, я не знаю, что это такое», — слышит он в ответ.

Напомним, что прошлый сезон Чалов доигрывал на правах аренды в швейцарском «Базеле».