Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:42

«Типа как Дзюба?» Футболист Чалов в сериале пошутил про способного творить чудеса идиота

Футболист Чалов в сериале пошутил про Дзюбу и способного творить чудеса идиота
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Футболист ЦСКА Федор Чалов дебютировал в кино, снявшись в сериале «Детективное агентство Мухича», который был снятии для канала ТНТ.

Чалов играет самого себя. В одном из эпизодов сериала футболист обращается к детективу Мухичу с просьбой отыскать пропавший со стадиона ЦСКА Кубок УЕФА.

В одном из моментов одна из героинь сериала говорит Чалову, который общается с главным героем сериала: «Не обращайте внимание, Федор. Он, знаете, у нас — идиот. Но в нужный момент творит чудеса».

«Типа как Дзюба?» — с улыбкой спрашивает Чалов.

«Извините, я не знаю, что это такое», — слышит он в ответ.

Напомним, что прошлый сезон Чалов доигрывал на правах аренды в швейцарском «Базеле».

Артем Дзюба
Федор Чалов
12
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макаров поддержал Йевтича, который получил травму в товарищеском матче против «Динамо»

«Локомотив» сыграет с «Динамо» товарищеский матч из трех таймов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости