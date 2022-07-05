«Типа как Дзюба?» Футболист Чалов в сериале пошутил про способного творить чудеса идиота
Футболист Чалов в сериале пошутил про Дзюбу и способного творить чудеса идиота
Футболист ЦСКА Федор Чалов дебютировал в кино, снявшись в сериале «Детективное агентство Мухича», который был снятии для канала ТНТ.
Чалов играет самого себя. В одном из эпизодов сериала футболист обращается к детективу Мухичу с просьбой отыскать пропавший со стадиона ЦСКА Кубок УЕФА.
В одном из моментов одна из героинь сериала говорит Чалову, который общается с главным героем сериала: «Не обращайте внимание, Федор. Он, знаете, у нас — идиот. Но в нужный момент творит чудеса».
«Типа как Дзюба?» — с улыбкой спрашивает Чалов.
«Извините, я не знаю, что это такое», — слышит он в ответ.
Напомним, что прошлый сезон Чалов доигрывал на правах аренды в швейцарском «Базеле».
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11
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12
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13
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14
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|0
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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