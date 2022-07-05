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Макаров поддержал Йевтича, который получил травму в товарищеском матче против «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил травму в товарищеском матче против «Динамо» (0:2).

Хавбек «Динамо» Макаров после игры поддержал Йевтича. Макаров подошел к раздевалке «Рубина», за который он ранее выступал, и выразил слова поддержки, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отметим, что сам Макаров был удален с поля в конце матча. Он подрался с полузащитником казанцев Валерием Чуперкой.

Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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