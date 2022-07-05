«Локомотив» сыграет с «Динамо» товарищеский матч из трех таймов

«Локомотив» и «Динамо» договорились о том, что запланированный на ближайшее воскресенье товарищеский матч будет состоять из 3 таймов по 45 минут, сообщает сайт клуба.

Такой формат выбран для того, чтобы команды могли задействовать в игре максимальное количество игроков.

Встреча с «Динамо» состоится на «РЖД Арене» 10 июля, начало в 19.00 часов.

Планировавшийся ранее на 10 июля товарищеский матч «Локомотива» с «Химками» отменен по просьбе подмосковной команды.