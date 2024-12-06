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«Спартак» ищет нового спортивного директора. Ждать ли топ-трансферы зимой?

На должность спортивного директора «Спартака» претендуют Лео, Керубини и Манце
Максим Никитин
Корреспондент
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Мауро Лео, Фредерико Керубини и Иван Манце.
Мауро Лео, Фредерико Керубини и Иван Манце.
Фото Global Look Press
Кого рассматривают и какие задачи новому руководителю предстоит решить.

«Спартак» расстался с Томашем Амаралом в очень необычный момент, когда до зимнего трансферного окна оставалась пара месяцев. Причина проста: португалец не изменил подхода к политике потолка зарплат (бывший спортдир даже классному футболисту отказывался платить зарплату больше 2,5 миллиона евро в год). Плюс с ним красно-белые и в грядущий трансферный период рисковали остаться без масштабного усиления.

Собственно, поэтому в «Спартаке» были невозможны футболисты уровня Керема Актюркоглу, а без подобного усиления бороться с «Зенитом» на дистанции сложно. Все-таки сделки по Барко и Угальде хоть и вышли классными, но закладываться на такие попадания все время невозможно.

Сейчас ключевые обязанности спортивного директора переданы помощнику Амарала Жоакиму Пинту. Он пришел вместе с Томашем, с которым до этого трудился в «Бенфике» на должности скаута. Насколько я знаю, Пинту продолжает поиск кандидатов на нужные позиции: это вингер, центральный полузащитник («восьмерка» с опцией игры опорным полузащитником) и правый защитник с паспортом.

Бывший спортивный директор &laquo;Спартака&raquo; Томаш Амарал (в&nbsp;центре) с&nbsp;футболистами красно-белых. У «Зенита» за шесть лет — 6 чемпионств, у «Спартака» — 7 спортивных директоров. За что убрали Амарала?

Последний рассматривается в связи с возможным уходом Хлусевича — он недоволен количеством игрового времени и ролью в команде. Даниил в самом начале сезона рассматривался Станковичем основным на правый фланг обороны, но выступал неудачно и проиграл конкуренцию Денисову. У Хлусевича семь матчей подряд в запасе в матчах РПЛ, и вряд ли игра с «Пари НН» в последнем туре перед зимней паузой что-то изменит. Правда, в «Спартаке» на эту позицию есть и внутреннее усиление: правый защитник второй команды Юрий Коледин, арендованный «Торпедо», возвращается в команду и будет тренироваться с основой на предсезонных сборах. Поэтому есть вероятность, что трансфер на эту позицию зимой и не случится.

Фредерико Керубини
Фредерико Керубини.
Фото Global Look Press

Вернемся к главному. «Спартак» продолжает поиск спортивного директора. В прессе называлось несколько фамилий: бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео, экс спортивный директор «Ювентуса» Фредерико Керубини и спортивный директор турецкого «Гезтепе» Иван Манце. По моей информации, каждая из представленных кандидатур в «Спартак» предлагалась, а с Манце даже проводилась встреча, но на сегодня никто из них к назначению в клуб не близок.

В целом понятно, что вектор поиска красно-белых сконцентрирован на специалистах с опытом работы в Европе. Насколько я знаю, главными критериями по определению кандидата являются зрелость и опыт работы в топ-5 европейских лиг. Более того, приоритет отдается специалистам, которые достигали существенных результатов в своих клубах. И речь здесь не только о трофеях, но и о способности работать с топовыми футболистами. «Спартак» хочет назначить спортивного директора, способного одновременно строить систему скаутинга и договариваться о переходах звезд по меркам РПЛ.

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В красно-белом клубе сформировалось понимание, что идея «покупаем и развиваем молодых и перспективных» не должна быть единственно возможным способом усиления состава. Этим новый спортивный директор и займется.

Как я понимаю, основной кандидат уже определен и с ним ведутся переговоры, поэтому новостей о назначении можно ожидать уже в ближайшее время, что логично, поскольку активная работа на трансферном рынке должна быть организована в сжатые сроки — спартаковцы выходят из отпуска в начале января. И к первым этапам сборов новые футболисты должны подъехать. Ко всему прочему новому менеджеру придется провести глобальную работу по работе на выход. Легионерская квота заполнена, поэтому «Спартак» точно избавится от нескольких игроков: Виллиан Жозе, Шамар Николсон, Хесус Медина — первые кандидаты на уход из команды.

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что касается Жоакима Пинту, то его будущее определит как раз новый спортивный директор уже этой зимой. Так что и здесь ждем новостей.

«Спартак» уже долгое время штормит с точки зрения спортивной политики. Причины очень понятные: с 2021-го клуб поменял четверых спортивных директоров. Дмитрий Попов, Лука Каттани, Пол Эшуорт, Томаш Амарал — каждый из этих специалистов проработал очень короткое время, по разным причинам систему не выстроил и в конечном итоге клуб покинул. От этого часто страдала логика спортивных решений.

Менеджменту красно-белых и новому спортивному директору пора с бесконечной ротацией и метаниями покончить. Только в спокойствии и взвешенной кадровой политике ключ к спортивным достижениям. Иначе в футболе не бывает.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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2
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3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
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 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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