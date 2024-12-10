Терехин: «По потенциалу «Динамо» — это команда на первое место»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин подвел итоги первой части чемпионата для бело-голубых.

«Главная проблема «Динамо» — оборона. Даже Личка уже озвучил, что надо искать центральных защитников. Голы свои «Динамо» всегда забьет, но ненужные голы тоже пропустит. Судороги и ляпы случаются. Не думаю, что у «Динамо» есть проблемы с психологией, с ней все нормально», — цитирует Терехина LegalBet.

«По потенциалу «Динамо» — это команда на первое место. Весной они будут бороться за него. К тому же такая плотность в таблице. Будут какие-то трансферы. Все реально», — добавил Терехин.

После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 35 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.