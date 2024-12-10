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Сегодня, 11:39

Терехин: «По потенциалу «Динамо» — это команда на первое место»

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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин подвел итоги первой части чемпионата для бело-голубых.

«Главная проблема «Динамо» — оборона. Даже Личка уже озвучил, что надо искать центральных защитников. Голы свои «Динамо» всегда забьет, но ненужные голы тоже пропустит. Судороги и ляпы случаются. Не думаю, что у «Динамо» есть проблемы с психологией, с ней все нормально», — цитирует Терехина LegalBet.

«По потенциалу «Динамо» — это команда на первое место. Весной они будут бороться за него. К тому же такая плотность в таблице. Будут какие-то трансферы. Все реально», — добавил Терехин.

После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 35 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Источник: LegalBet
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
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