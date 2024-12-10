Тарханов рассказал, что ЦСКА может отдать Шуманского в аренду этой зимой

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал о будущем белорусского форварда Артема Шуманского в московском клубе.

20-летний нападающий присоединился к армейцам 1 июля 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Раз Николич его игнорирует, значит, уровень пока не соответствует для игры в основном составе, я так думаю. Он молодой парень, 20 лет, видимо, взяли на перспективу. Не могу сказать, его надо посмотреть и понять какие данные есть, как можно его использовать. У меня молодые всегда играли, надо им доверять. Слышал, что его хотят зимой отдать в аренду», — цитирует Тарханова Legalbet.by.

В текущем сезоне Шуманский провел 3 матча в составе ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.