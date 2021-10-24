Фанаты о разгромном поражении «Спартака» от «Зенита»: «Черти, вы уже позорите клуб! Снимите майки с ромбом и полосой на груди»
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение красно-белых от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Черти, вы уже позорите «Спартак»!» — отреагировала «Фратрия» и обратилась к официальному аккаунту московского клуба в Twitter.
«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!» — также говорится в публикации «Фратрии».
Черти, вы уже позорите «Спартак»! @fcsm_official— Фратрия (@fratria) October 24, 2021
1:7 в Питере
Сегодня, 24 октября «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7. Это поражение стало самым крупным для красно-белых в истории РПЛ.
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25.10.2021
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25.10.2021
a.intern
И что вместо этих маек надеть ??!!
25.10.2021
sergey k
Чёрт тут только один - Иван Торопцев. Здоровья его семье.
24.10.2021
Дмитрий Ушкачев
Победа в противостоянии будет посерьезнее пачки других хороших резалтов. И мы рады вашему посту. Поститесь.
24.10.2021
Дмитрий Пучков
Фратрия не борщите чересчур,пост и хорош
24.10.2021