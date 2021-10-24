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Фанаты о разгромном поражении «Спартака» от «Зенита»: «Черти, вы уже позорите клуб! Снимите майки с ромбом и полосой на груди»

Фанаты «Спартака» отреагировали на крупное поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге
24 октября, 23:26
24 октября. «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение красно-белых от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Черти, вы уже позорите «Спартак»!» — отреагировала «Фратрия» и обратилась к официальному аккаунту московского клуба в Twitter.

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!» — также говорится в публикации «Фратрии».

Сегодня, 24 октября «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7. Это поражение стало самым крупным для красно-белых в истории РПЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fratria/status/1452332677214969867

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    Чёрт тут только один - Иван Торопцев. Здоровья его семье.

    24.10.2021

  • Дмитрий Ушкачев

    Победа в противостоянии будет посерьезнее пачки других хороших резалтов. И мы рады вашему посту. Поститесь.

    24.10.2021

  • Дмитрий Пучков

    Фратрия не борщите чересчур,пост и хорош

    24.10.2021