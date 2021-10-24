Фанаты о разгромном поражении «Спартака» от «Зенита»: «Черти, вы уже позорите клуб! Снимите майки с ромбом и полосой на груди»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение красно-белых от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Черти, вы уже позорите «Спартак»!» — отреагировала «Фратрия» и обратилась к официальному аккаунту московского клуба в Twitter.

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!» — также говорится в публикации «Фратрии».

Черти, вы уже позорите «Спартак»! @fcsm_official



1:7 в Питере — Фратрия (@fratria) October 24, 2021

Сегодня, 24 октября «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7. Это поражение стало самым крупным для красно-белых в истории РПЛ.