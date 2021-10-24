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ФНЛ рассказала о судьбе «Спартака-2» в случае вылета «Спартака» из РПЛ

24 октября, 23:23
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Пресс-служба Олимп-ФНЛ рассказала, что будет со «Спартаком-2», если первая команда вылетит из Тинькофф РПЛ.

«В связи с участившимися запросами, публикуем выдержку из пункта 4 статьи 3 регламента Олимп-ФНЛ: «В случае выбывания из РПЛ в ФНЛ клубов, имеющих вторые команды РПЛ среди участников первенства, то такие которые команды клубов РПЛ, независимо от занятых ими мест, выбывают в ФНЛ II», — говорится в Telegram канале лиги.

В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» уступил «Зениту» (1:7). «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.

Дополнительная информация:

https://t.me/fnleagueofficial/1432

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Евгений Петров все материалы автора

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