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«Локомотив» согласовал трансфер нападающего «Утрехта» Керка

16:59
Гирано Керк. Фото Instagram
Гирано Керк. Фото Instagram
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Нападающий «Утрехта» Гирано Керк продолжит карьеру в «Локомотиве», утверждает rtvutrecht.nl.

После победы команды 25-летнего игрока над «Фейеноордом» его одноклубник Барт Рамселаар сказал, что «нужно только поставить подписи под контрактом».

В прошлом сезоне Керк участвовал в 36 матчах клуба, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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