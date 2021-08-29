«Локомотив» согласовал трансфер нападающего «Утрехта» Керка
16:59
Нападающий «Утрехта» Гирано Керк продолжит карьеру в «Локомотиве», утверждает rtvutrecht.nl.
После победы команды 25-летнего игрока над «Фейеноордом» его одноклубник Барт Рамселаар сказал, что «нужно только поставить подписи под контрактом».
В прошлом сезоне Керк участвовал в 36 матчах клуба, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.
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