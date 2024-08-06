Франко выразил надежду, что клубы РПЛ навяжут борьбу «Зениту»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци внадеется, что команды РПЛ смогут навязать борьбу «Зениту» в этом сезоне РПЛ.

«Да, «Зенит» силен в этом сезоне, но я надеюсь, что другие клубы РПЛ навяжут борьбу команде Семака. Хочется видеть интригу», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».