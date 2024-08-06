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Даниил Денисов: «Будем стремиться стать командой-династией, как «Спартак» Романцева»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о присутствии Олега Романцева на матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Присутствие Романцева на матче? Думаю, каждый болельщик «Спартака» испытывает только положительные эмоции, просто видя Олега Ивановича и восхищается им. Сможет ли «Спартак» в ближайшее время стать командой-династией, как «Спартак» Романцева? Будем стремиться к этому», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. На первой строчке с 9 очками расположился «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
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