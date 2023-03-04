Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал новость о смерти переводчика команды Мурата Сасиева.

— Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня, Мурат. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Покойся с миром, — написал в своих соцсетях Изидор.

Ранее член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ, что клуб возьмет все обязательства для организации похорон.

Сасиеву было 47 лет. Он работал в «Локомотиве» с 2016 года.