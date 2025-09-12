Французский футболист «Краснодара» Перрен хочет взять репетитора по русскому языку
Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.
— Ты говорил, что хочешь выучить русский. Уже начал?
— Я хочу учить русский, но знаю, что это сложно. Возможно, начну с интернета или возьму уроки. Моя жена тоже хочет учить, и мы будем практиковаться вместе. Пока мое любимое слово — «спасибо», но я знаю «право», «лево», «доброе утро», «добрый день». Это пока сложно для меня, потому что у меня в голове перемешиваются английский, французский дома, испанский, слышу португальский и русский — все это немного путается. Но я буду учить и хочу, чтобы в любом случае мы с семьей попробовали понемногу начать разговаривать на русском.
23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|
2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|
3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|
4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|
5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|
6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|
7
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|
9
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|
10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|
11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|
12
|Динамо Мх
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|
13
|Кр. Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|
14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|
15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|- : -
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|- : -
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|- : -
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|- : -
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|20
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|20
|1
|7