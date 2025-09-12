12 сентября 2025, 10:40

Французский футболист «Краснодара» Перрен хочет взять репетитора по русскому языку

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Ты говорил, что хочешь выучить русский. Уже начал?

— Я хочу учить русский, но знаю, что это сложно. Возможно, начну с интернета или возьму уроки. Моя жена тоже хочет учить, и мы будем практиковаться вместе. Пока мое любимое слово — «спасибо», но я знаю «право», «лево», «доброе утро», «добрый день». Это пока сложно для меня, потому что у меня в голове перемешиваются английский, французский дома, испанский, слышу португальский и русский — все это немного путается. Но я буду учить и хочу, чтобы в любом случае мы с семьей попробовали понемногу начать разговаривать на русском.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Гаэтан Перрен.«Обыграть «Зенит» 6:0 реально. Если в этом матче выиграем титул, будет замечательно». Интервью новой звезды «Краснодара» Перрена

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Читайте также
Мадуро опубликовал обращение из США
ЧМ-2026 по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля
Елена Чайковская: "Малинин не показал роскошного максимума, но все равно продемонстрировал, кто в доме хозяин"
Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
Хет-трик Овечкина и дубль Мирошниченко принесли «Вашингтону» победу над «Ютой»
Сальдо указал на превращение Украиной Херсона в военную базу
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
В «Динамо» удовлетворены решением CAS по делу Норманна

Бывший администратор «Спартака» Хаджи скончался в возрасте 79 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба

 13
Алексей Батраков
 12
Брайан Александр Хиль
 12
П
Эдуард Сперцян
 13
Алексей Батраков
 8
Хуан Хосе Касерес
 6
И К Ж
Джон Кордоба
 20 1 2
Виктор Мелехин
 20 1 2
Диего Коста
 20 1 7
Вся статистика

