Бывший администратор «Спартака» Хаджи скончался в возрасте 79 лет

Бывший администратор и генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи скончался на 80-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.

Хаджи ушел из жизни 11 сентября. В «Спартаке» он работал с 1983 по 2008 год сначала на должности администратора команды, а в последние годы — генеральным менеджером. Вместе со «Спартаком» Хаджи завоевал 11 золотых медалей чемпионов страны, 7 серебряных, 3 бронзовых и выиграл 4 Кубка страны.

С 2022 года Хаджи был членом Комитета ветеранов «Спартака».