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В «Динамо» удовлетворены решением CAS по делу Норманна

Сергей Разин
корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу полузащитника Матиаса Норманна.

«Нам пришло решение от CAS по делу Норманна, его жалоба отклонена. Если обращаться в Верховный суд Швейцарии, то там процент обжалования стремится к нулю, не думаю, что Норманн будет туда подавать, хотя это его право. Конечно, мы довольны результатом: компенсация в сторону «Динамо» подтверждена. Она не колоссальная, потому что оставалось две недели до окончания срока его аренды, и сумма компенсации рассчитывалась от его зарплаты», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Матиас Норманн.Помните сбежавшего из России Норманна? Норвежца признали виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

2 сентября CAS отклонил апелляцию «Динамо» на решение по Норманну. Ранее палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить российскому клубу компенсацию. В «Динамо» оказались недовольны суммой компенсации и подали на решение палаты апелляцию в CAS.

20 августа 2023 года саудовский «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Норвежец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. За «Ростов» он в 56 матчах забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

26 июля 2025 года Норманн перешел из «Аль-Раеда» в «Аль-Сайлию». А российские клубы не объявляли о расторжении контракта с ним.

Ранее норвежца по решению CAS обязали выплатить «Ростову» 3,26 миллиона евро в виде компенсации за нарушение контракта без уважительной причины. До корректировки эта сумма составляла 2,92 миллиона евро.

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Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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