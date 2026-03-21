«Ахмат» — «Ростов»: форвард хозяев Касинтура открыл счет

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура открыл счет в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова».

28-летний анголец отличился на 33-й минуте после подачи с углового.

Касинтура выступает за «Ахмат» с июля 2025 года. Гол в ворота «Ростова» стал для него седьмым за грозненцев.