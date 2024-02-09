Дзюба присоединится к «Локомотиву» на третьем сборе

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернется в расположение команды в начале третьего тренировочного сбора в ОАЭ.

В данный момент форвард по медицинским показаниям тренируется по индивидуальной программе на базе железнодорожников в Баковке.

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 18 матчах.