Деспотович показал видео с вечеринки: песни, напитки и много людей
23:10
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович выложил в Instagram новое видео. 28-летний сербский футболист показал кадры с вечеринки.
На видео двое мужчин держат в руках бокалы с напитками. Позади них стоит накрытый стол. Слева и справа от неизвестных можно увидеть фигуры других людей. На этом фоне играет музыка, кто-то поет песни.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.
В сезоне-2019/20 Деспотович провел 22 матча за «Оренбург» и забил 9 голов.
Нападающий «Оренбурга» Деспотович отдыхает с музыкой pic.twitter.com/iQtIBklwIy— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 21, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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