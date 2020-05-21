Деспотович показал видео с вечеринки: песни, напитки и много людей

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович выложил в Instagram новое видео. 28-летний сербский футболист показал кадры с вечеринки.

На видео двое мужчин держат в руках бокалы с напитками. Позади них стоит накрытый стол. Слева и справа от неизвестных можно увидеть фигуры других людей. На этом фоне играет музыка, кто-то поет песни.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

В сезоне-2019/20 Деспотович провел 22 матча за «Оренбург» и забил 9 голов.