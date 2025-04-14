Агаларов: «При должном отношении к своему здоровью у меня есть шансы побить рекорд Дзюбы»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в разговоре с «СЭ» заявил, что способен снова стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Я верю, что еще стану лучшим бомбардиром РПЛ. Приложу максимум усилий, чтобы это повторить еще раз», — сказал Агаларов «СЭ».

Также Агаларов объяснил свои слова про способность побить рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по забитым голам.

«Меня спросили, кто сможет побить рекорд Дзюбы. Я сказал, что я. При должном подходе к своему здоровью в первую очередь шансы есть. Кто сильнее: я или Тюкавин? Следующий вопрос (смеется)», — добавил Агаларов.

9 марта форвард «Акрона» Артем Дзюба в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 237 забитых мячей.