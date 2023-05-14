Первый тренер Чалова уверен, что футболист справится с плотным графиком ЦСКА

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, высказал мнение о результативности форварда в текущем сезоне РПЛ.

«Федор проводит успешный сезон. Осталось три игры в чемпионате со «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом» и, надеюсь, он также будет забивать. Конечно, еще Кубок России — его обязательно нужно брать. Федя молодой парень, у него как раз рассвет сил. Он справится с плотным графиком. Но все равно волнуюсь. Хочется, чтобы ЦСКА занял второе место и выиграл Кубок. Уже сколько лет не брали Кубок России? Пора уже! Будем болеть за команду», — приводит слова Коваля Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел за ЦСКА 37 матчей, забил 21 мяч и отдал пять результативных передач.