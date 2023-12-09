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Владислав Шитов — о своем брате Виталии: «В кругу семьи ходит, выпендривается: «Как накачался, смотрите, какие банки!»

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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал о своем брате Виталии, который выступает за «Тюмень».

«Хочет ли брат себе рельеф, как у Криша? Да нет. Конечно, в кругу семьи ходит, выпендривается: «Как накачался, смотрите, как могу! Во какие банки!» А так у них в «Тюмени» работы в зале, как понимаю, больше, чем в «Крыльях» — у нас ходят по желанию», — приводит слова Шитова Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Владислав Шитов сыграл 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Его брат Виталий принял участие в 19 играх Мелбет-Первой лиги, в которых оформил 4 гола и 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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 - : -
10.12 19:45
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