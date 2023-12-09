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Судейство

Сегодня, 13:26

«Спартак» — «Крылья Советов»: Кукуян «выбил» Карраскаля, но снова судит

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подтвердила, что арбитр Павел Кукуян в матче Кубка России «Динамо» — «Зенит» ошибочно вынес второе предупреждение в игре и, соответственно, удалил с поля Хорхе Карраскаля. Динамовец помимо удаления получил автоматическую дисквалификацию и пропустит ответную игру с зенитовцами.

Это ключевая ошибка рефери. Несмотря на это, он продолжал получать назначения от департамента судейства РФС. После этого у Кукуяна были такие назначения:

2 декабря. «Факел» — «Балтика» — 0:0. АВАР.

3 декабря. «Ахмат» — «Спартак» — 2:1. ВАР.

9 декабря. «Спартак» — «Крылья Советов». Арбитр.

То есть наказан он не был и ни одной игры не пропустил. Более того, в одном туре работал дважды.

Всего у сочинца девять встреч в роли судьи в этом чемпионате. В четырех из них играли или сыграют красно-белые:

2-й тур. «Спартак» — «Балтика» — 2:1.

9-й тур. «Спартак» — «Динамо» — 1:0.

14-й тур. «Локомотив» — «Спартак» — 1:1.

18-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов».

Кроме того, у него еще три встречи красно-белых в роли ВАР и АВАР: «Спартак» — «Ахмат» (0:0), «Балтика» — «Спартак» (0:2) и «Ахмат» — «Спартак» (2:1).

Кукуян работает на матчах команды Гильермо Абаскаля в четырех турах из последних пяти.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Максим Глушенков

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