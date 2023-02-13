Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Если выбирать, где жить — Дания или юг России — я бы все равно выбрал Геленджик»
Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился историей о том, как он впервые попал в Россию.
«Три с половиной года назад мне предложили поехать из Нигерии в Геленджик. Я совсем ничего не знал о России, только что мне надо будет показать себя по-максимуму. Ничего не боялся. Уже путешествовал раньше. Но тут, конечно, было нечто особенное. Я прилетел в снежную зиму, которой раньше не видел. Где-то неделю я жалел, что вообще сюда приехал, настолько было холодно. Хотя мой самый холодный день — всего минус пять-шесть градусов. Знаю, что в России бывает и хуже! Но в тот день еще и пришлось выйти на поле.
Я поиграл в Дании: как раз в матчах сборной меня заметил «Фремад Амагер». Дания была прямо отличным вариантом, до сих пор вспоминаю то время с удовольствием. Но если выбирать, где жить — Дания или юг России — я бы все равно выбрал Геленджик. Я так многому здесь научился, с городом связаны хорошие воспоминания. Море — супер. После тренировок мы постоянно шли с парнями на пляж, чтобы расслабиться», — приводит Sport24 слова нападающего.
В текущем сезоне Олусегун сыграл за «Краснодар» 15 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 1,7 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2