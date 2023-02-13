Зырянов поздравил Жиркова с завершением футбольной карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершение карьеры экс-футболиста петербургского клуба и сборной России Юрия Жиркова.

«Хочу просто поздравить Юру с окончанием футбольной карьеры!», — сказал Зырянов «СЭ».

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.