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Сегодня, 10:35

Зырянов поздравил Жиркова с завершением футбольной карьеры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершение карьеры экс-футболиста петербургского клуба и сборной России Юрия Жиркова.

«Хочу просто поздравить Юру с окончанием футбольной карьеры!», — сказал Зырянов «СЭ».

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Константин Зырянов
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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