Эммануэль Адебайор считает, что в ближайшие пару лет российский клуб выиграет Лигу чемпионов

Бывший нападающий ряда европейских клубов Эммануэль Адебайор поделился мнением о российском футболе.

«Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Все, что для этого требуется, — концентрация, вера в себя, ежедневная работа. Не существует ничего невозможного — если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», — приводит «РБ Спорт» слова Адебайора.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках под эгидой УЕФА и ФИФА с весны 2022 года.