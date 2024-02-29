Кордоба — об уходе Ахметова в «Зенит»: «Не вижу повода для злости. При встрече пожму ему руку»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит».

— Как вы узнали, что Ахметов покинул команду зимой?

— Если честно, случайно. Я был в Колумбии в отпуске, было как-то вообще не до всего этого. Потом уже увидел, что он перешел в «Зенит». Ну, перешел и перешел. Это футбол, трансферы случаются постоянно. Ничего удивительного.

— Есть ли негатив по отношению к Ильзату из-за трансфера в команду, с которой вы боретесь за титул?

— Абсолютно нет. Ни капли негатива. «Зенит» — сильная команда. Именно противостояние таких соперников и делает футбол красивым и интересным. Я рад, что Ахметов играет в сильной команде. При встрече без проблем пожму ему руку. Не вижу повода для злости на товарища, который ушел в другой клуб, возможно, предложивший ему лучшие условия.

— Вы бы перешли в «Зенит» в такой ситуации?

— Я играю за «Краснодар».

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче. 9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.