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29 февраля, 09:55

Кордоба — об уходе Ахметова в «Зенит»: «Не вижу повода для злости. При встрече пожму ему руку»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит».

— Как вы узнали, что Ахметов покинул команду зимой?

— Если честно, случайно. Я был в Колумбии в отпуске, было как-то вообще не до всего этого. Потом уже увидел, что он перешел в «Зенит». Ну, перешел и перешел. Это футбол, трансферы случаются постоянно. Ничего удивительного.

— Есть ли негатив по отношению к Ильзату из-за трансфера в команду, с которой вы боретесь за титул?

— Абсолютно нет. Ни капли негатива. «Зенит» — сильная команда. Именно противостояние таких соперников и делает футбол красивым и интересным. Я рад, что Ахметов играет в сильной команде. При встрече без проблем пожму ему руку. Не вижу повода для злости на товарища, который ушел в другой клуб, возможно, предложивший ему лучшие условия.

— Вы бы перешли в «Зенит» в такой ситуации?

— Я играю за «Краснодар».

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче. 9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Джон Кордоба в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. «Я убедился: в России особое отношение к «Зениту». Кордоба — о дисквалификации, судьях и РФС
Джон Кордоба
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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