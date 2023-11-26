«Рубин» — «Факел»: Безруков вывел казанцев вперед

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России против «Факела» — 1:0.

Футболист забил на 37-й минуте. Это второй гол 21-летнего игрока в этом сезоне.