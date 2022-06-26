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Комличенко: «Карпин ждет и зовет в «Ростов», это многого стоит и это уже предлог ехать»

Комличенко рассказал, что Карпин зовет его в «Ростов»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему сказал Валерий Карпин, когда игрок уезжал из «Ростова».

— Что сказал Карпин, когда вы уезжали из «Ростова»?

— Мы пообщались, он сказал, что ждет меня.

— В «Ростове» тоже конкуренция — есть Соу, есть Голенков. Или вы знаете, что Соу может уехать?

— Не знаю. Но когда тренер тебя ждет и зовет, это многого стоит и это уже предлог ехать.

— Вам самому чего хочется?

— Буду работать на сборе в «Динамо» на сто процентов, не спустя рукава. Если тренер скажет, что Николай может ехать — ок, скажет — мне нужен такой нападающий — ок. Посмотрим, — сказал Комличенко «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что дальнейшее будущее нападающего будет решать новый тренерский штаб «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем.

Сезон-2021/22 26-летний форвард провел в «Ростове» на правах аренды. Тогда Комличенко провел 29 матчей за дончан, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-karpin-skazal-chto-zhdet-menya/
Валерий Карпин
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