Комличенко: «Карпин ждет и зовет в «Ростов», это многого стоит и это уже предлог ехать»
Форвард «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему сказал Валерий Карпин, когда игрок уезжал из «Ростова».
— Что сказал Карпин, когда вы уезжали из «Ростова»?
— Мы пообщались, он сказал, что ждет меня.
— В «Ростове» тоже конкуренция — есть Соу, есть Голенков. Или вы знаете, что Соу может уехать?
— Не знаю. Но когда тренер тебя ждет и зовет, это многого стоит и это уже предлог ехать.
— Вам самому чего хочется?
— Буду работать на сборе в «Динамо» на сто процентов, не спустя рукава. Если тренер скажет, что Николай может ехать — ок, скажет — мне нужен такой нападающий — ок. Посмотрим, — сказал Комличенко «РБ Спорт».
Ранее «СЭ» сообщал, что дальнейшее будущее нападающего будет решать новый тренерский штаб «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем.
Сезон-2021/22 26-летний форвард провел в «Ростове» на правах аренды. Тогда Комличенко провел 29 матчей за дончан, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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