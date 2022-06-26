Губерниев высказался об игре Овечкина в товарищеском матче за футбольное «Динамо»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче в составе московского «Динамо».
«Испокон веков хоккеисты здорово играли в футбол. Вспомните, например, Бориса Майорова, который играл за основной состав московского «Спартака». А про Всеволода Боброва и говорить не приходится. А человек с такой физической формой как Овечкин, конечно, должен был выделиться. Он это и сделал. Гол забил: пробил роскошно!», — сказал Губерниев «СЭ».
В субботу, 26 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).
36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. На 11-й минуте нападающий «Вашингтона» забил гол. Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -