Губерниев высказался об игре Овечкина в товарищеском матче за футбольное «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче в составе московского «Динамо».

«Испокон веков хоккеисты здорово играли в футбол. Вспомните, например, Бориса Майорова, который играл за основной состав московского «Спартака». А про Всеволода Боброва и говорить не приходится. А человек с такой физической формой как Овечкин, конечно, должен был выделиться. Он это и сделал. Гол забил: пробил роскошно!», — сказал Губерниев «СЭ».

В субботу, 26 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. На 11-й минуте нападающий «Вашингтона» забил гол. Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.