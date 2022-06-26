Пашинин и Лоськов будут работать в программе развития молодежного футбола «Локомотива»

Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов продолжат работу в «Локомотиве», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Бывший помощник главного тренера Пашинин назначен руководителем программы развития молодежного футбола клуба. Ранее эту должность занимал Саркис Оганесян. Сегодня, 26 июня он покинул клуб после истечения контракта.

Заместителем Пашинина станет Лоськов.

В начале апреля специалисты были отстранены от работы с основной командой.

48-летний Лоськов входил в тренерский штаб «Локомотива» с августа 2016 года, 47-летний Пашинин работал с командой с июня 2015 года.