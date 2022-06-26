Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:00

Пашинин и Лоськов будут работать в программе развития молодежного футбола «Локомотива»

Читать «СЭ» в
Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.
Фото Алексей Иванов

Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов продолжат работу в «Локомотиве», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Бывший помощник главного тренера Пашинин назначен руководителем программы развития молодежного футбола клуба. Ранее эту должность занимал Саркис Оганесян. Сегодня, 26 июня он покинул клуб после истечения контракта.

Заместителем Пашинина станет Лоськов.

В начале апреля специалисты были отстранены от работы с основной командой.

48-летний Лоськов входил в тренерский штаб «Локомотива» с августа 2016 года, 47-летний Пашинин работал с командой с июня 2015 года.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/pashinin-i-loskov-prodolzhat-rabotu-v-strukture-lokomotiva/
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
Саркис Оганесян
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Новый Нурмагомедов еще лучше Хабиба! Брат чемпиона идет в UFC без поражений, но когда он доберется до топ-соперников?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Динамо» или «Спартак»? Кто финиширует выше в сезоне-2022/23
Комличенко: «Карпин ждет и зовет в «Ростов», это многого стоит и это уже предлог ехать»
«Крылья Советов» подписали новые контракты с Якубой и Пиняевым
Источник: «Зенит» согласовал аренду игроков «Коринтианс» Ивана и Мантуана
Оганесян покидает «Локомотив». Он работал в клубе с 2004 года
Эксперты назвали главных аутсайдеров РПЛ в сезоне-2022/23
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комличенко: «Карпин ждет и зовет в «Ростов», это многого стоит и это уже предлог ехать»

Сушинский — об Овечкине: «Следующий шаг — баскетбол»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости