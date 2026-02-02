«Краснодар» объявил о переходе Перрена в «Лилль»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен продолжит карьеру в «Лилле», сообщает пресс-служба «быков».

«Мы благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Перрен перешел в «Краснодар» из «Осера» летом 2025 года. В этом сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков в 18 турах.

«Лилль» после 20 туров с 32 очками идет пятым в турнирной таблице французской Лиги 1.