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Фонсека раскритиковал Инфантино из-за слов о возвращении России

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека выразил недовольство высказываниями президента ФИФА Джанни Инфантино о желании вернуть российские команды на международную арену.

Инфантино заявил о необходимости снять бан с российских клубов и сборных и больше никогда не исключать команды по политическим мотивам.

Президент ФИФА Джанни Инфантино.«Запрет ничего не дал, мы должны его снять». Президент ФИФА Инфантино высказался за возвращение России

Фонсека назвал позицию главы ФИФА абсолютно недопустимой на фоне того, что украинские клубы лишены возможности играть дома и вынуждены базироваться за границей, информирует «КП» со ссылкой на L'Equipe.

«Футбол не является панацеей от всех бед мира, однако способен внести вклад в восстановление справедливости. Тем не менее позиция Инфантино напоминает позицию Трампа — экономические интересы ставятся превыше всего, в ущерб интересам простых людей», — португальский специалист сравнил позицию главы ФИФА с подходом президента США Дональда Трампа.

Источник: КП
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ФК Лион
Джанни Инфантино
Паулу Фонсека
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«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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