Фонсека раскритиковал Инфантино из-за слов о возвращении России

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека выразил недовольство высказываниями президента ФИФА Джанни Инфантино о желании вернуть российские команды на международную арену.

Инфантино заявил о необходимости снять бан с российских клубов и сборных и больше никогда не исключать команды по политическим мотивам.

Фонсека назвал позицию главы ФИФА абсолютно недопустимой на фоне того, что украинские клубы лишены возможности играть дома и вынуждены базироваться за границей, информирует «КП» со ссылкой на L'Equipe.

«Футбол не является панацеей от всех бед мира, однако способен внести вклад в восстановление справедливости. Тем не менее позиция Инфантино напоминает позицию Трампа — экономические интересы ставятся превыше всего, в ущерб интересам простых людей», — португальский специалист сравнил позицию главы ФИФА с подходом президента США Дональда Трампа.