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Семак заявил, что не устал работать в «Зените»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не устал от работы в клубе.

«Я не устал. Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я еще в «Зените» — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днем. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моем будущем в целом», — цитирует Семака «Чемпионат».

Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года. Под его руковдством сине-бело-голубые шесть раз выиграли РПЛ, дважды становились обладателями Кубка России и пять раз — Суперкубка России.

С 2016 по 2018 год Семак был главным тренером «Уфы».

Источник: Чемпионат
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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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