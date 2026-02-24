Семак заявил, что не устал работать в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не устал от работы в клубе.

«Я не устал. Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я еще в «Зените» — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днем. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моем будущем в целом», — цитирует Семака «Чемпионат».

Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года. Под его руковдством сине-бело-голубые шесть раз выиграли РПЛ, дважды становились обладателями Кубка России и пять раз — Суперкубка России.

С 2016 по 2018 год Семак был главным тренером «Уфы».