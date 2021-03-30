Фомин чувствует ответственность игроков «Динамо» за отставку Новикова

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал, как в команде восприняли отставку Кирилла Новикова и за счет чего начался прогресс при Сандро Шварце.

— Шли вы к Новикову, потом пришел Шварц. О чем подумали в тот момент, учитывая, что звавший вас в команду тренер ушел в отставку?

— Ощущения были не самые приятные. Мы сами были виноваты, что в Грузии так получилось. Чувствовали свою ответственность за то, что Кирилла Александровича убрали. Ну и переживания, нужен ли я буду новому тренеру, тоже были, что скрывать. Но сейчас работаем со Шварцем с большим удовольствием, много общаемся. Стали по-другому играть, чуть повыше, повеселее.

Но и с Новиковым было приятно работать. Когда узнал, написал ему: «Спасибо за работу». На следующий день после выходного, когда мы обо всем узнали, он пришел, выступил перед командой: «Жизнь продолжается. Работайте, верьте». Тепло попрощались.

Когда назначили Шварца, я был в сборной. И вдруг получаю от него сообщение на английском: «Привет, я новый тренер, желаю удачи в игре». Это сразу подкупило, что он нашел время, написал. Он приехал за день до игры с «Сочи». Особо поговорить не успели — можно сказать, он прямо в игре со всеми знакомился. И так вышло, что мы выиграли 3:1, и как раз в той игре я забил дебютный гол за «Динамо». Хороший повод для знакомства.

— Как многие заметили, при Шварце треугольник центральных полузащитников повернулся углом к своим воротам. При Новикове было иначе, и вы играли одной из двух «шестерок». Теперь — одной из двух «восьмерок». Вам так удобнее?

— Да. Если взять статистику, при Кирилле Александровиче я сделал одну голевую передачу, а сейчас у меня с учетом Кубка — шесть голов и четыре голевые. Продуктивность увеличилась, я создаю больше угроз впереди. Бывает, и сдвигаюсь на позицию «шестерки», тренер заставляет нас меняться, чтобы была взаимозаменяемость. Сейчас чувствую себя комфортно.

Работа со Шварцем развивает. И тренировочный процесс, и много теории, в том числе бывает индивидуальная теория. Он говорит: «Если будешь прибавлять на поле в своих моментах, то и вся команда будет прибавлять». Сандро показывал эпизоды, я соглашался. Но в чем-то и могу подискутировать, это и есть развитие.

— Он больше тренер демократического склада, или «включить тирана» тоже может?

— Больше демократического. Но, если кто-то расслабляется, и повысить голос может.

— Правильно ли говорят, что Шварц требует, чтобы кто-то из центральных полузащитников при атаке обязательно был внутри штрафной?

— Так и есть. Он требует, что и в атаке, и в обороне участовало максимально много людей.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.