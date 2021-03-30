Фомин сообщил, есть ли в его контракте с «Динамо» отступные для российских и европейских клубов

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал, есть ли в его контракте с бело-голубыми прописанная сумма отступных для российских и зарубежных клубов.

— Недавно проходил слух, что вами интересуется «Зенит». Но правильно ли я понимаю, что у вас в контракте с «Динамо» нет отступных для российских клубов?

— Правильно. Для Европы — есть. Я же переходил в «Динамо», и разговор был такой, что клуб будет развиваться и станет одним из лидеров российского футбола. А если «Динамо» в лидерах, то куда мне еще в России переходить? Никакого смысла. В Европе же я хотел бы себя попробовать.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.